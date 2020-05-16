РБ Лейпциг - Фрайбург: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг у 26 турі німецької Бундесліги зіграє вдома проти Фрайбургу.

Матч відбудеться у суботу, 16 травня, на Ред Булл Арені за порожніх трибун.

Початок о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу в Україні в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч РБ Лейпциг - Фрайбург наживо дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, 25-й тур чемпіонату Німеччини відбувся 6-8 березня, після чого першість було призупинено через спалах коронавірусу. У Лейпцига 50 очок і 3 сходинка після 25 зіграних матчів. Фрайбург у турнірній таблиці на 8 місці з 36 набраними очками.