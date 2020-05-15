Енергетик-БДУ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Динамо Брест у 9 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі зіграє на виїзді з Енергетиком-БГУ.
Матч відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні РЦОР-БДУ в Мінську.
Початок о 15:00 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію матчу Енергетик-БДУ - Динамо Брест онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Після 8 турів команда Мілевського посідає 6 сходинку в турнірній таблиці, набравши 13 очок. В Енергетика на 2 очки більше та 5 місце. У 7 турі футболісти з Бреста здобули важку перемогу над одноклубниками з Мінська (2:1). Енергетики в минулому турі несподівано виграли в Слуцька (1:2).
Нагадаємо, 16 травня відновлюється чемпіонат у німецькій Бундеслізі.
- Айнтрахт - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE
- РБ Лейпциг - Фрайбург: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE
- Боруссія Д - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
- Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію