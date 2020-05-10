Вітебськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Солігорський Шахтар Юрія Вернидуба у 8 турі білоруської Вищої ліги зіграє в гостях проти Вітебська.

Матч відбудеться у неділю, 10 травня, на стадіоні Центральний.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу Вітебськ - Шахтар Солігорськ онлайн можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 7 турі підопічні Вернидуба феєрично перемогли Іслоч (4:0), а Вітебськ вдома поступився Славії (2:3). У турнірній таблиці напередодні 8 туру Шахтар посідає 7 сходинку, маючи 11 очок. У Вітебська - 10 очок і 10 місце.