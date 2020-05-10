Фергюсон - Гейджи: онлайн трансляція чемпіонського бою UFC-249. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Американські бійці ММА Тоні Фергюсон і Джастін Гейджи, у головному бою основного карду UFC-249, проведуть поєдинок за звання тимчасового чемпіона світу в легкій вазі.

Бій відбудеться у Джексонвіллі (Флорида, США) у ніч з 9 на 10 травня. (Бій, як і весь турнір відбудеться без глядачів).

Орієнтовний початок чемпіонського двобою о 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи онлайн буде доступна на нашому сайті.

На нашому сайті також буде доступна трансляція всього турніру, у якому крім головного поєдинку пройдуть ще 11 двобоїв. Також, уже традиційно, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію бою.

Нагадаємо, Фергюсон мав зустрітися 18 квітня з Хабібом Нурмагомедовим, проте спочатку росіянин відмовився, мотивуючи своє рішення пандемією коронавірусу, а потім і сам турнір було перенесено через ту саму причину.