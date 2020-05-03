Белшина - Динамо: онлайн-трансляція матчу 7 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо в 7 турі чемпіона Білорусі зіграє на виїзді з Белшиною із Бобруйська.

Матч відбудеться у неділю, 3 травня, на стадіоні Спартак. Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція матчу Белшина - Динамо буде доступна на нашому сайті.

Пісял 6 турів господарі знаходяться на останній сходинці, маючи всього 2 очки. Динамо набрало 7 очок і посідає 14 місце. У минулому турі Динамо вдома поступилося Шахтарю (0:2), а Белшина програла лідеру слуцьку (3:2).

Нагадаємо, команда Мілевського та Хачеріді програла три гри поспіль - 2 в чемпіонаті та 1 в Кубку.