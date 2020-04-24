 Динамо Брест - Шахтер смотреть онлайн 24.04.2020 чемпионат Белоруси | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 6 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Сьогодні 14:16 98 0
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 6 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо Артема Мілевського та Олександра Нойка в 6 турі чемпіонату Білорусі приймає солігорський Шахтар Юрія Вернидуба.

Матч відбудеться у суботу, 24 квітня на РСК Брестський. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Динамо - Шахтар онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

В активі Динамо після 5 турів 7 очок і 10 сходинка в турнірній таблиці. У підопічних Вернидуба на 2 очки менше та 13 місце. У 5 турі Динамо, "завдяки" грі Хачеріді несподівано програло Вітебську (1:0), а Шахтар удома програв лідеру Слуцьку (1:2).

Нещодавно команди грали в півфіналі Кубку Білорусі - футболісти Бреста впевнено перемогли - 2:0.

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