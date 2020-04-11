Динамо Брест - Іслоч: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо наших Артема Мілевського та Олександра Нойка прийматиме Іслоч у 4 турі чемпіонату Білорусі у Вищий лізі.

Матч відбудеться у неділю, 12 квітня на РСК Брестський. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Динамо - Іслоч онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Минулорічний чемпіон Білорусі - Динамо невдало стартувало в чемпіонаті. Команда Мілевського та Нойка після 3 турів посідає лише 10 сходинку, маючи 4 очки. Іслоч розташувався на 6 місці, здобувши 6 очок у трьох матчах.

У минулому турі Динамо вдома сенсаційно поступилося Славії (1:2), а Іслоч програв Слуцьку (2:3). У чемпіонаті 2019 року Динамо вдома розгромило суперника (5:1), а в Тарасівці команди зіграли внічию (1:1).

Нагадаємо, у першому півфіналі Кубку Білорусі геніальний асист Мілевського допоміг Динамо перемогти Шахтар Юрія Вернидуба.