Динамо Брест - Іслоч: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

 Динамо Брест - Ислочь смотреть онлайн 12.04.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Худжамов: З такими як Усик краще не розмовляти
Сьогодні 12:22 214
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
Сьогодні 11:14 224
Морозюк: Пісня Путін х**ло була хітом
Вчора 20:31 1338
Де Пена може перейти у Редінг
Вчора 19:56 1546
Наполі слідкує за двома гравцями Динамо
Вчора 19:17 2064
Пятов обдумує завершення кар’єри у збірній України.
Вчора 16:48 1904
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
Вчора 16:14 5395 14
У ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону
Вчора 16:13 1625 1
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі
Вчора 13:15 2825
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Вчора 12:11 2432
Блоги
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:37 132
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:14 215
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 20:33 1069
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця Valeriy Ruchka
Вчора 18:04 598
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза Андрій Твердохліб
Вчора 17:45 2892
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Вчора 07:00 1260
UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі
UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі Valeriy Ruchka
09.04.2020 23:48 474
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Андрій Твердохліб
09.04.2020 16:30 17054
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити Андрій Твердохліб
09.04.2020 16:09 5941
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів Андрій Твердохліб
09.04.2020 14:08 650
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол Інтер викупить контракт хавбека Сассуоло Сенсі 22
12:50 Пряма трансляція Динамо Брест - Іслоч: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 513
12:47 Бокс Лопес: Я сміюсь над Ломаченком 531
12:37 Блог ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч 138
12:33 Футбол Рибалка може стати футбольним агентом 414
12:22 Футбол Худжамов: З такими як Усик краще не розмовляти 214
12:16 Хокей У НХЛ назвали варіант завершення сезону 303
11:59 Інше Саладуха вимагає пускати спортсменів на стадіон під час карантину 419
11:44 Футбол Погба планує перейти у Ювентус 363
11:33 Футбол Яремчук: У фізичному плані я вже готовий 414
11:15 Футбол Мілан хоче зберегти Романьйолі 446
11:14 Блог ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні 224
10:55 Футбол Міжнародний кубок чемпіонів скасували через коронавірус 474
10:47 Футбол Вербич назвав умови переходу в інший клуб 782
10:30 Футбол Атлетіко націлився на трансфер Міліка 552
10:16 Футбол Коноплянка шкодує про пізній переїзд в Європу 649
09:55 Футбол Каргбо залікував травму коліна 814
09:44 Футбол Манчестер Юнайтед влітку позбудеться п’ятьох гравців 822
09:29 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 14 593
09:28 Баскетбол В НБА можуть відкласти драфт 639
09:13 Футбол Морозюк: Молодь Динамо може стати ТОП в Україні 1137
10 Квітня 2020
23:57 Футбол Новий сезон Ліги 1 розпочнеться в серпні 1384
23:43 Футбол У Барселоні спростували звинувачення у корупції 1523
23:30 Футбол Італійські клуби можуть втрати 1 млрд євро через скасування сезону 1451
23:15 Футбол Вест Гем має зберегти Ярмоленка - ЗМІ 1950

Динамо Брест - Іслоч: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Сьогодні 12:50 513 0
Динамо Брест - Іслоч: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Брестське Динамо наших Артема Мілевського та Олександра Нойка прийматиме Іслоч у 4 турі чемпіонату Білорусі у Вищий лізі.

Матч відбудеться у неділю, 12 квітня на РСК Брестський. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Динамо - Іслоч онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Минулорічний чемпіон Білорусі - Динамо невдало стартувало в чемпіонаті. Команда Мілевського та Нойка після 3 турів посідає лише 10 сходинку, маючи 4 очки. Іслоч розташувався на 6 місці, здобувши 6 очок у трьох матчах.

У минулому турі Динамо вдома сенсаційно поступилося Славії (1:2), а Іслоч програв Слуцьку (2:3). У чемпіонаті 2019 року Динамо вдома розгромило суперника (5:1), а в Тарасівці команди зіграли внічию (1:1). 

Нагадаємо, у першому півфіналі Кубку Білорусі геніальний асист Мілевського допоміг Динамо перемогти Шахтар Юрія Вернидуба.

Коментарі ()