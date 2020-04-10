Смолевичі - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Солігорський Шахтар Юрія Вернидуба зіграє в гостях зі Смолевичами в 4 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі.

Матч відбудеться в неділю, 12 квітня, на стадіоні Озерний. Початок о 17:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Смолевичи - Шахтар онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 3 турів у підопічних Вернидуба 4 очки та 8 сходинка в турнірній таблиці. Смолевичі з 1 очком знаходять на 15 передостанньому місці. У минулому турі Шахтар удома несподівано зіграв унічию з Німаном (0:0), а Смолевичі поступилися Вітебську (0:1).

У минулому чемпіонаті Шахтар двічі переміг свого суперника - 0:2 (у гостях) і 1:0 (вдома).

Нагадаємо, у першому півфінальному матчі Кубку Білорусі, який відбувся 8 квітня, Шахтар без шансів програв брстському Динамо (2:0).