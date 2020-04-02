Джерело - Чемпіон.
Українська хокейна ліга спільно з ТМ Parimatch проведуть перший онлайн-батл Без ключок на Youtube-каналі УХЛ.
Учасниками першої програми стануть гравці Донбасу і Дніпра Севастян Карпенко і Микита Коваленко.
Батл відбудеться сьогодні, 2 квітня. Початок о 19:00.
Дивіться онлайн-трансляція батлу Без ключок Карпенко - Коваленко наживо на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку прпотистояння.
Хокеїсти не тільки визначать найсильнішого поза льодового майданчика, але і поспілкуються з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. Також в ході програми ми розіграємо серед фанатів призи від ТМ Parimatch і обіцяємо подарувати всім фанатам масу позитивних емоцій.