Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі української Прем'єр-ліги відбудеться львівське дербі - ФК Львів - Карпати.

Матч відбудеться у суботу, 14 березня, на стадіоні Україна. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч групи вибування УПЛ Львів - Карпати наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, після 22 турів команди визначили дві шістки: чемпіонська група та група вибування. Остання команда чемпіонату напряму вилітає до Першої ліги, а передостання зіграє стикові матчі з другою командою Першої ліги.

Наразі Карпати посідають останню сходинку в турнірній таблиці, маючи всього 13 очок. У Львова - 20 балів і 9 місце. На першому етапі команди двічі зіграли між собою. Обидва матчі завершилися сухими нічиїми (0:0; 0:0).

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.