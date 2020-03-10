Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє на виїзді перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким Вольфсбургом.

Матч відбудеться у четвер, 12 березня, на Фольксваген-Арені. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч 1/8 фіналу Ліги Європи Вольсбург - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

В 1/16 фіналу гірники за сумою двох матчів перемогли португальську Бенфіку (2:1, 3:3). Німці в 1/16 двічі перемогли Мальме (2:1, 0:3).