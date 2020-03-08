Бетіс - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 27 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у 27 турі Ла-Ліги зіграє на виїзді з Бетісом.

Матч відбудеться у неділю, 8 березня, на стадіоні Беніто Вільямерін.

Початок о 22:00 за київським часом.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Бетіс - Реал наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Реал лідирує в чемпіонаті після 26 турів, набравши 56 очок. Бетіс на 14 сходинці з 30 очками. У першому колі команди розписали мирову - 0:0.

У минулому турі вершкові впевнено виграли в Барселони (2:0), а Бетіс поступився Валенсії (2:1).