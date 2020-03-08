 Валенсия - Аталанта смотреть онлайн матч 10.03.2020 Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
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Валенсія - Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Вчора 23:17 800 0
Валенсія - Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у гостях з іспанською Валенсією.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 березня, на стадіоні Месталья. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол1.

Також онлайн матч Ліги чемпіонів Валенсія - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У першому матчі, який відбувся у Мілані, Аталанта розгромила Валесію (4:1).

Нагадаємо, єдиний представник України в єврокубках Шахтар зіграє в Лізі Єропи з Вольфсбургом. Матч гірників відбудеться 12 березня, у Німеччині. Зазначимо, що Андрій Шевченко включив Руслана Маліновського у список гравців збірної України, які зіграють товариські матчі проти Польщі та Франції.

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