 Бетис - Реал Мадрид смотреть онлайн 8.03.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Бетіс - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 27 туру Ла-Ліги. LIVE

Сьогодні 20:04 159 0
Бетіс - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 27 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у 27 турі Ла-Ліги зіграє на виїзді з Бетісом.

Матч відбудеться у неділю, 8 березня, на стадіоні Беніто Вільямерін.

Початок о 22:00 за київським часом.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Бетіс - Реал наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Реал лідирує в чемпіонаті після 26 турів, набравши 56 очок. Бетіс на 14 сходинці з 30 очками. У першому колі команди розписали мирову - 0:0.

У минулому турі вершкові впевнено виграли в Барселони (2:0), а Бетіс поступився Валенсії (2:1).

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