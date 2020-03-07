 Дніпро-1 - Маріуполь дивитися онлайн матч 8.03.2020 LIVE-трансляція УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 11:52 89 0
Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь зіграє в гостях з Дніпро-1 у 22 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 8 березня, на Арені Дніпро. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч чемпіонату України Дніпро-1 - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Маріуполь веде відчайдушну боротьбу за вихід до чемпіонської групи. За тур до фінішу 2 кола у підопічних Бабича - 25 очок. Ковалівський Колос випереджає на 1 пункт азовців і зіграє з Шахтарем. У першому колі Маріуполь здобув мінімальну перемогу - 1:0

У 21 турі Маріуполь розгромив Ворсклу (3:0), а Дніпро-1 зазнав нищівної поразки в грі з Шахтарем (4:1).

Нагадаємо, у грі Маріуполь - Ворскла арбітр матчу Дердо показав жовту картку хавбеку полтавців Кані за фол, якого насправді не було.

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