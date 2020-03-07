Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі української Прем'єр-ліги відбудеться дербі міста Лева - ФК Львів - Карпати.

Поєдинок відбудеться у неділю, 8 березня, еа стадіоні Україна. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матчу УПЛ ФК Львів - Карпати наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 21 туру Львів знаходиться на 9 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату, маючи 19 очок. Карпати на останній 12 сходинці, набравши всього 12 очок. У першому колі команди розписали суху нічию - 0:0.

У минулому турі Львів програв Зорі (2:0), а Карпати зазнали розгромної поразки від Олександрії (0:4).