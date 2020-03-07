Челсі - Евертон: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Челсі зіграє з Евертоном у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 8 березня, на стадіона Стемфорд Бридж. Початок о 16:00 за Києвом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч 29 туру АПЛ Челсі - Евертон наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Челсі після 28 турів на 4 сходинці в чемпіонаті АПЛ. У аристократів - 45 очок. У Евертона на 8 очок менше та 11 позиція у турнірній таблиці. У першому колі клуб з Ліверпуля впевнено переміг лондонців - 3:1.

У минулому турі Челсі не зміг виграти у Борнмута (2:2), а Евертон зіграв унічию з Манчестер Юнайтед (1:1). Нагадаємо, що в мідвік сині вибили з розіграшу Кубку Англії Ліверпуль (2:0).