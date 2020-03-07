Барселона - Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу 27 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона в 27 турі іспанської Ла-Ліги приймає Реал Сосьєдад.

Матч відбудеться у суботу, 7 березня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Барселона - Реал Сосьєдад наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Каталонці після поразки в минулому турі від Реала (2:0) посідають 2 сходинку в чемпіонаті, маючи 55 очок і відстаючи на 1 пункт від вершкових. Реал Сосьєдад на 6 місці з 43 очками. У 26 турі баски виграли у Вальядоліда (1:0). Матч першого кола завершився нічиєю 2:2.