Арсенал - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Арсенал зіграє з Вест Гемом у лондонському дербі в 29 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу 7 березня, на стадіоні Емірейтс. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Арсенал - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.

Арсенал у 27 матчах набрав 37 очок і посідає 10 сходинку в чемпіонаті. У Вест Гема 27 очок у 28 матчах і 16 місце. У першому колі Арсенал впевнено переміг Вест Гем - 1:3.

у 28 турі молотобійці вдома перемогли Саутгемтон (3:1). Каноніри ж гру 28 туру зіграють пізніше.

Нагадаємо, у матчі проти Арсенала Вест Гему не допоможе українець Андрій Ярмоленко, відновлення якого після травми затягнулося.