Вольфсбург - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу 25 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Суперник Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург у 25 турі чемпіонату Німеччини прийматиме РБ Лейпциг.

Матч відбудеться у суботу, 7 березня, на стадіона Фольксваген-Арена. Початок о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Бундесліги Вольфсбург - РБ Лейпциг наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 24 турів у Вольфсбурга 35 очок і 7 позиція в чемпіонаті. Лейпциг має в своєму активі 49 очок і посідає 2 сходинку, відстаючи від Баварії на 3 очки. У першому колі команди зіграли внічию - 1:1.

У минулому турі Лейпциг удома втратив очки з Баєром (1:1), а Вольфсбург не зміг здолати Уніон Берлін (2:2).

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург - Шахтар відбудеться 12 березня, на полі німецької команди.