Світоліна - Фернандес: онлайн-трансляція матчу в Монтеррей. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) продовжить боротьбу в одиночному розряді на турнірі міжнародної серії в Монтеррей.
У матчі другого кола українка побореться проти 17-річної Лейли Фернандес з Канади (126).
Важливо: Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці
Зустріч відбудеться 7 березня першим запуском вечірньої сесії на центральному корті.
Орієнтовний час початку матчу - 03:00 за Києвом.
Раніше дівчата не зустрічалися.
Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.