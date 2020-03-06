Світоліна - Фернандес: онлайн-трансляція матчу в Монтеррей. LIVE

Відеотрансляція матчу 1/4 фіналу на турнірі в Мексиці

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) продовжить боротьбу в одиночному розряді на турнірі міжнародної серії в Монтеррей.

У матчі другого кола українка побореться проти 17-річної Лейли Фернандес з Канади (126).

Важливо: Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці

Зустріч відбудеться 7 березня першим запуском вечірньої сесії на центральному корті.

Орієнтовний час початку матчу - 03:00 за Києвом.

Раніше дівчата не зустрічалися.

Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.