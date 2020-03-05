Ліверпуль - Борнмут: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у 29 турі англійської Прем'єр-ліги вдома зіграє з Борнмутом.

Матч відбудеться у суботу, 7 березня, на стадіоні Енфілд. Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Ліверпуль - Борнмут наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Ліверпуль, незважаючи на сенсаційну поразку в 28 турі від Вотфорда (3:0), упевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії. У мерсисайдців - 79 очок. У Манчестер Сіті, який іде другим - 57 очок і гра в запасі. Борнмут набрав 27 очок і посідає 18 місце. У першому колі підопічні Клоопа розгромили свого суперника - 0:3.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку Англії Ліверпуль програв Челсі (2:0) та покинув турнір.