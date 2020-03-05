 Свитолина - Говорцова смотреть онлайн матч 4.03.2020 LIVE-трансляция | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Говорцова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Монтерреї. LIVE

Сьогодні 01:00 1168 0
Світоліна - Говорцова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Монтерреї. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (7) у 2 колі турніру Abierto GNP Seguros, який відбувається в Монтерреї (Мексика) зіграє проти білоруски Ольгі Говорцовой (142).

Матч відбудеться у четвер, 5 березня.

Початок не раніше 19:00 за Києвом.

Дивіться онлайн матч Еліна Світоліна - Ольга Говорцова наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше Світоліна та Говорцова не грали між собою. У першому колі українка впевнено перемогла македонку Данку Ковінчич (6:3, 6:2).

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