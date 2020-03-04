Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 21 турі української Прем'єр-ліги приймає полтавську Ворсклу.

Матч відбудеться у середу, 4 березня, на стадіоні Ілічівець.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч чемпіонату України Маріуполь - Ворскла наживо дивіться на нашому сайтію

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Полтавці після 20 турів посідають передостанню 11 сходинку в чемпіонаті, маючи 17 очок. Маріуполь йде на 7 позиції, набравши 22 очки. У першому колі команди розписали нічию - 1:1.

У 20 турі Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар (1:0), а Маріуполь зазнав розгромної поразки в Чернігові від Десни (4:0).