Челсі - Ліверпуль: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.

Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубку Англії прийматиме Ліверпуль.

Матч відбудеться у вівторок, 3 березня на стадіоні Стемфорд Бридж.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Кубку Англії Челсі - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, матчі Кубку Англії відбуваються з однієї гри. У разі нічиєї - перегравання на полі гостей першого матчу.

Ліверпуль в 1/32 фіналу переміг Евертон (1:0), а в 1/16, за рахунок додаткової гри, вибив з розіграшу Шрусбері (2:2, 1:0). Челсі в стартовому поєдинку виграв у Ноттінгема (2:0), а в 1/16 мінімально переграв Халл Сіті (1:2).

У сезоні 2019/20 команди зустрічалися двічі. У матчі за Суперкубок мерсисайдці виграли в серії пенальті. А у грі першого кола АПЛ підопічні Клоопа також виявилися сильнішими (1:2).