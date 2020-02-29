Вотфорд - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги зіграє у гостях з Вотфордом.

Матч відбудеться у суботу, 29 лютого, на стадіоні Вікарідж Роуд.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч англійської Прем'єр-ліги Вотфорд - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Ліверпуль впевненот лідирує в чемпіона Англії. У мерсисайдців після 27 матчів 79 очок. Вотфорд набрав 24 очки та посідає передостанню 19 сходинку. У першому колі підопічні Клоопа здобули перемогу - 2:0.

У 27 турі Ліверпуль вирвав перемогу у Вест Гема (3:2), а Вотфорд програв Манчестер Юнайтед (3:0).