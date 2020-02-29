Колос - Карпати: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE

Джерело - Чемпіон.

Колос з Ковалівки прийматиме львівські Карпати в 20 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 29 лютого, на стадіоні Оболонь у Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч чемпіонату України Колос Ковалівка - Карпати Львів наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 19 турів у Колоса 23 очки та 6 місце в турнірній таблиці УПЛ. Карпати на останній 12 сходинці, маючи всього 12 очок. У матчі першого кола Карпати поступилися колосу - 1:2.

У 19 турі Карпати зіграли внічию з Дніпро-1 (1:1), а Колос виграв у гостях в Олександрії (1:2).