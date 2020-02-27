Бенфіка - Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє на виїзді з Бенфікою.
Матч відбудеться 27 лютого, на Ештадіу да Луж у Лісабоні.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Ліги Європи Бенфіка Лісабон - Шахтар Донецьк наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний на нашому сайті у цій новині за годину до початку гри.
Перший матч, який відбувся 20 лютого в Харкові, завершився на користь Шахтаря - 2:1.
Нагадаємо, Шахтар вирвав перемогу в Десни у 19 турі УПЛ.