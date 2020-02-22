Леванте - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 25 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал зіграє в гостях з Леванте в матчі 25 туру іспанської Ла-Ліги.

Матч відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні Сьютат де Валенсія.

Початок о 22:00 за Києвом.

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo Футбол.

Також онлайн матч 25 туру чемпіонату Іспанії Леванте - Реал Мадрид наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, маючи в своєму активі 53 очки. У Леванте 29 очок і 13 сходинка. У першому колі Реал не без проблем здолав суперника - 3:2.

У минулому турі Леванте програв у гостях Вільяреаллу (2:1), а Реал не зміг переграти Сельту (2:2).