Барселона - Ейбар: онлайн-трансляція матчу 25 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона в 25 турі іспанської Ла-Ліги прийматиме Ейбар.

Матч відбудеться 22 лютого, на Камп Ноу в Барселоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Барселона - Ейбар наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 24 турів катанолінці йдуть другими у турнірній таблиці, маючи 52 очки та відстаючи від Реала на 1 пункт. Ейбар розташувався на 16 сходинці, набравши 24 очки. У першому колі Барселона розгромила Ейбар - 0:3.

У минулому турі Ейбар у гостях поступився Алавесу (2:1), а Барса мінімально перемогла Хетафе (2:1).