Джерело - Чемпіон.

У восьмий змагальний день чемпіонату світу заплановано одиночну змішану естафету.

Гонка відбудеться у четвер, 20 лютого, о 16:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн-трансляцію одиночного міксту наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гонки.

Нагадаємо, за збірну України в одиночний змішанці виступатимуть Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина.

Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати.