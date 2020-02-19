Джерело - Чемпіон.
У восьмий змагальний день чемпіонату світу заплановано одиночну змішану естафету.
Гонка відбудеться у четвер, 20 лютого, о 16:15 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн-трансляцію одиночного міксту наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гонки.
Нагадаємо, за збірну України в одиночний змішанці виступатимуть Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина.
Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати.