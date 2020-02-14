Барселона - Хетафе: онлайн-трансляція матчу 24 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Барселона вдома зіграє проти Хетафе в 24 турі чемпіонату Іспанії.
Матч відбудеться у суботу, 15 лютого, на Камп Ноу в Барселоні.
Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.
Також онлайн матч Ла-Ліги Барселона - Хетафе наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Каталонці йдуть другими в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши в 23 матчах 49 очок, що на 3 менше ніж у лідера Реала. У Хетафе на 4 очок менше та 3 сходинка. Матч першого кола приніс перемогу Барсі - 0:2.
У 23 турі Барселона здобула вольову перемогу над Бетісом (2:3), а Хетафе розгромив Валенсію (3:0).
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