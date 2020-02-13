Чемпіонта світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
У перший змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 відбудеться змішана естафета.
Гонка відбудеться 13 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн змішаноі естафети наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.
Також на нашому сайті можна дивитися онлайн усіх гонок у прямому ефірі повному обсязі.
Нагадаємо, тренери збірної України назвали склад на змішану естафету. З повним складом збірної України можна ознайомитися за посиланням.