 Биатлон Смешанная эстафета смотреть онлайн 13.02.2020 - чемпионат мира | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 11:21 3604 0
Чемпіонат світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

У перший змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 відбудеться змішана естафета.

Гонка відбудеться 13 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн змішаноі естафети наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Також на нашому сайті можна дивитися онлайн усіх гонок у прямому ефірі повному обсязі.

Нагадаємо, тренери збірної України назвали склад на змішану естафету. З повним складом збірної України можна ознайомитися за посиланням.

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