 Бетис - Барселона смотреть онлайн 9.02.2020 прямая трансляция Ла-Лига | Футбол | Champion.com.ua
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Бетіс - Барселона: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Сьогодні 19:38 669 0
Бетіс - Барселона: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона в 23 турі чемпіонату Іспанії зіграє в гостях з Бетісом.

Матч відбудеться в неділю, 9 лютого, на стадіоні Беніто Вільямарін у Севільї.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Бетіс - Барселона наживо диіться на нашому сайті.

Барселона після 22 турів посідає 2 сходинку в чемпіонаті Іспанії, набравши 46 очок і поступаючись 3 пунктами Реалу. У Бетіса 28 очок і 12 місце. У матчі першого кола Барселона розгромила Бетіс - 5:2.

У минулому турі синьо-гранатові перемогли Леванте (2:1), а Бетіс зіграв унічию з Ейбаром (1:1).

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