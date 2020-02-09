Осасуна - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал зіграє на виїзді проти Осасуни в 23 турі чемпіонгату Іспанії.
Матч відбудеться у неділю, 9 лютого, на Естадіо Ель Садар у Памплоні.
Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.
Також онлайн матч Ла-Ліги Осасуна - Реал наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Реал очолює турнірну таблицю чемпіонату, набравши 49 очок. Осасуна на 11 сходинці з 28 очками. У першому колі вершкові здобули впевнену перемогу - 2:0.
У 22 турі Реал мінімально переміг Атлетіко (1:0), а Осасуна програла Вільяреаллу (3:1).