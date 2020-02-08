 Осасуна - Реал Мадрид смотреть онлайн 9.02.2020 прямая трансляция Ла-Лига | Футбол | Champion.com.ua
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Осасуна - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Сьогодні 11:57 85 0
Осасуна - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал зіграє на виїзді проти Осасуни в 23 турі чемпіонгату Іспанії.

Матч відбудеться у неділю, 9 лютого, на Естадіо Ель Садар у Памплоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Осасуна - Реал наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Реал очолює турнірну таблицю чемпіонату, набравши 49 очок. Осасуна на 11 сходинці з 28 очками. У першому колі вершкові здобули впевнену перемогу - 2:0.

У 22 турі Реал мінімально переміг Атлетіко (1:0), а Осасуна програла Вільяреаллу (3:1).

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