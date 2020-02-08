Хетафе - Валенсія: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Хетафе приймає Валенсію в 23 турі іспанської Ла-Ліги.

Матч відбудеться в суботу, 8 лютого, на стадіоні імені Альфонсо Переса.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Хетафе - Валенсія наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 22 турів Хетафе знаходиться на 3 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи 39 очок. У Валенсії на 2 пункти менше та 5 сходинка. У матчі першого кола команди зіграли в надрезультативну нічию - 3:3.

У минулому турі Хетафе впевнено здолав Атлетік (0:2), а Валенсія перемогла Сельту (1:0).