Фіорентина - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 23 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє на виїзді з Фіорентиною в 23 турі Серії А.
Матч відбудеться у суботу, 8 лютого, на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції.
Початок о 16:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матч чемпіонату Італії Фіорентина - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Аталанта після 22 турів посідає 5 сходинку в турнірній таблиці Серії А, набравши 39 очок. У Фіорентини - 25 очок і 17 сходинка. У матчі першого кола команди розписали мирову - 2:2.
У минулому турі Аталанта зіграла внічию з Дженоа (2:2), а Фіорентина зазнала розгрому від Ювентуса (3:0).