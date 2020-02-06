 Польша - Украина смотреть онлайн квалификационный олимпийский турнир | Хокей | Champion.com.ua
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Польща - Україна: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру

Сьогодні 21:18 422 0
Польща - Україна: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у другому матчі Олімпійського кваліфікаційного турніру зіграє проти збірної Польщі.

Матч відбудеться у п'ятницю, 7 лютого.

Початок о 11:00 за київським часом.

РОЗКЛАД МАТЧІВ, РЕЗУЛЬТАТИ

Пряма трансляція на телеканалі XSport. 

Також онлайн матч збірна Польщі - збірна України наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікаційного турніру українці зазнали принизливої поразки від господарів Казахстану. Таким чином, наша збірна майже немає шансів на продовження боротьби за путівку на Олімпіаду-2022.

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