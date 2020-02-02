Аталанта - Дженоа: онлайн-трансляція матчу 22 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Аталанта приймає Дженоа в 22 турі італійської Серії А.
Матч відбудеться сьогодні, 2 лютого, на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія у Бергамо.
Початок о 16:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч чемпіонату Італії Аталанта - Дженоа наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Після 21 туру клуб Руслана Маліновського посідає 5 сходинку в турнірній таблиці, маючи 38 очок. У Дженоа - 15 очок і 19 сходинка.
У минулому турі Аталанта знищила Торіно (0:7), а Дженоа зіграв унічию з Фіорентиною (0:0).