Аталанта - Дженоа: онлайн-трансляція матчу 22 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта приймає Дженоа в 22 турі італійської Серії А.

Матч відбудеться сьогодні, 2 лютого, на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія у Бергамо.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Аталанта - Дженоа наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 21 туру клуб Руслана Маліновського посідає 5 сходинку в турнірній таблиці, маючи 38 очок. У Дженоа - 15 очок і 19 сходинка.

У минулому турі Аталанта знищила Торіно (0:7), а Дженоа зіграв унічию з Фіорентиною (0:0).