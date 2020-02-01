 Реал - Атлетико: смотреть онлайн матч 1.02.2020 - LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Матч зірок Суперліги-2020: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:37 187
Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE
Сьогодні 16:38 936
Кенін виграла Australian Open
Сьогодні 12:55 634
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Сьогодні 12:17 1425
Шелестюк здобув впевнену перемогу над Вероном
Сьогодні 08:58 1358
Бока Хуніорс викупив Самбрано у Динамо
Вчора 23:56 622
Дуель українських красунь у Німеччині. Магучіх знову перестрибала Левченко
Вчора 23:46 1069
Бех-Романчук тріумфувала на змаганнях в Німеччині
Вчора 23:22 649
Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині
Вчора 22:59 1317 1
Трансфер Матвієнка в Арсенал зірвався через Палкіна – Смалійчук
Вчора 20:30 1609
Блоги
Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги
Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:32 344
Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта
Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:32 340
Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса
Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:27 253
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:56 255
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:17 1424
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:14 Бокс Наступний бій Гвоздика відбудеться влітку 132
17:58 Футбол Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину 259
17:46 Бокс Хргович: Усик малий для суперважкої ваги 177
17:32 Блог Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги 344
17:30 Футбол Карпати розгромили словацький клуб у контрольному матчі 177
17:14 Біатлон Бех фінішувала шістнадцятою у спринті на юніорському чемпіонаті світу 223
16:57 Футбол Моурінью: З першого дня в Тоттенгемі знав, що Еріксен піде в Інтер 172
16:44 Пряма трансляція Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу еліт-раунду кваліфікації чемпіонату світу 1926
16:43 Пряма трансляція Ліверпуль - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 1568
16:42 Футбол Лестер втратив перемогу над Челсі у 25 турі АПЛ 186
16:41 Пряма трансляція Вест Гем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 636
16:38 Пряма трансляція Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 936
16:32 Блог Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта 340
16:27 Блог Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса 256
16:10 Теніс 15-річний тенісист помер під час тренування 360
15:51 Хокей Дніпро впевнено здолав Білий Барс у регулярному чемпіонаті 163
15:37 Баскетбол Матч зірок Суперліги-2020: онлайн-трансляція 187
15:29 Бокс Джошуа може відмовитися від бою проти Усика 481
15:11 RunNews World Athletics не буде забороняти використання високотехнологічного взуття 182
14:56 Блог Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке 255
14:44 Футбол Ворскла підсилилася півзахисником 304
14:31 Теніс Кенін - Мугуруса: відеоогляд фіналу Australian Open-2020 266
14:17 Футбол Динамо отримає від Бока Хуніорс 1,8 мільйона євро - ЗМІ 283
13:37 RunNews Баф – незамінна річ для бігуна 215
13:26 Баскетбол Леброн показав татуювання присвячене Браянту 285

Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE

Сьогодні 16:38 936 0
Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі чемпіонату Іспанії у мадридському дербі зіграють Реал і Атлетіко.

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на Сантьяго Бернабеу.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Після перемоги над Вальядолідом (0:1) і поразки Барселони від Валенсії (2:0) у 21 турі чемпіонату Іспанії, вершкові вперше за 100 днів одноосібно очолили турнірну таблицю. У підопічних Зідана 46 очок - на 3 більше ніж у Барселони. Атлетіко має 36 очок і розташувався на 5 сходинці. Матрацники в 21 турі несподівано втратили очки у грі з Леганесом (0:0).

Коментарі ()