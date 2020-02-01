Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі чемпіонату Іспанії у мадридському дербі зіграють Реал і Атлетіко.

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на Сантьяго Бернабеу.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Після перемоги над Вальядолідом (0:1) і поразки Барселони від Валенсії (2:0) у 21 турі чемпіонату Іспанії, вершкові вперше за 100 днів одноосібно очолили турнірну таблицю. У підопічних Зідана 46 очок - на 3 більше ніж у Барселони. Атлетіко має 36 очок і розташувався на 5 сходинці. Матрацники в 21 турі несподівано втратили очки у грі з Леганесом (0:0).