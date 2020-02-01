Ліверпуль - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги вдома зіграє із Саутгемптоном.

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на стадіоні Енфілд в Ліверпулі.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн-трансляцію матчу 25 туру АПЛ Ліверпуль - Саутгемптон наживо дивіться на нашому сайті.

Мерсисайдці впевнено лідирують у турнірній таблиці АПЛ. У підопічних Клоопа 70 очок, що на 19 більше ніж у Манчестер Сіті, який іде другим. Саутгемптон набрав 31 очко та посідає 9 місце.

Днями Ліверпуль переміг Вест Гем у перенесеному матчі 18 туру. У 24 турі Ліверпуль мінімально здолав Вулвергемптон (1:2), а Саутгемптон переміг Крістал Пелес (0:2).