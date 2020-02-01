 Вест Хэм - Брайтон смотреть онлайн матч АПЛ 1.01.2020 - LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 16:41 636 0
Вест Гем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE
#вест гем, #брайтон, #АПЛ, #чемпіонат англії

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 25 турі англійської Прем'єр-ліги приймає Брайтон.

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 25 туру АПЛ Вест Гем - Брайтон наживо на нашому сайті.

Молотобійці після 24 турів мають в активі 23 очки та посідають 17 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У Брайтона на 2 залікові бали більше й 15 місце.

У 24 турі Вест Гем зазнав боючої поразки від Лестера (4:1), а а Брайтон програв Бернлі (3:1)

Нагадаємо, 29 січня, Вест Гем поступився Ліверпулю в перенесеному матчі 18 туру - 2:0.

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