Вест Гем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 25 турі англійської Прем'єр-ліги приймає Брайтон.

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

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Молотобійці після 24 турів мають в активі 23 очки та посідають 17 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У Брайтона на 2 залікові бали більше й 15 місце.

У 24 турі Вест Гем зазнав боючої поразки від Лестера (4:1), а а Брайтон програв Бернлі (3:1).

Нагадаємо, 29 січня, Вест Гем поступився Ліверпулю в перенесеному матчі 18 туру - 2:0.