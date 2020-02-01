 Тим - Джокович смотреть онлайн мужской финал Australian Open 2.02.2020 | Теніс | Champion.com.ua
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Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE

Сьогодні 00:10 254 0
Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У чоловічому фіналі Australian Open-2020 зіграють австрієць Домінік Тім (5) і серб Новак Джокович (2).

Матч відбудеться у неділю, 2 лютого, на арені Рода Лейвера.

Початок о 10:30 за київським часом.

Дивіться онлайн чоловічого фіналу Australian Open Тім - Джокович наживо на нашому сайті.

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Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку.

Нагадаємо, Джокович сім разів грав у фіналі АО й усі сім матчів виграв. Загалом же серб володар 16 титулів на турнірах Grand Slam. Для Тіма це перший фінал у Мельбурні. Раніше австрієць двічі грав у фіналах Roland Garros, але обидва рази програвав Рафаелю Надалю.

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