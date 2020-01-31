Лестер - Челсі: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лестер у 25 турі англійської Прем'єр-ліги приймає лондонський Челсі.

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на стадіоні Кінг Павер у Лестері.

Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч 25 туру АПЛ Лестер - Челсі наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Команди знаходяться поруч у турнірній таблиці АПЛ. У Лестера 48 очок після 24 турів і 3 сходинка. Челсі посідає 4 сходинку, набравши 40 очок.

У 24 турі Лестер розгромив Вест Гем (4:1), а Челсі зіграв унічию з Арсеналом (2:2).