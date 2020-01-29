Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем приймає Ліверпуль у пропущеному матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 29 січня, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Вест Гем - Ліверпуль онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 24 турів мерсисайдці впевнено очолюють турнірну таблицю АПЛ, набравши 67 очок. Підопічні Клоопа в 23 матчах лише одного разу втратили очки, зігравши внічию з Манчестер Юнайтед у 9 турі. Вест Гем знаходиться на 17 сходинці з 23 очками в активі.

У 23 турі Ліверпуль мінімально переміг Вулвергемптон (1:2), а Вест Гем програв Лестеру (4:1).