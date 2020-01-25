Баварія - Шальке: онлайн-трансляція матчу 19 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Баварія у 19 турі чемпіонату Німеччини приймає Шальке.

Матч відбудеться сьогодні, 25 січня, на альянц Арені в Мюнхені.

Початок о 19:30 за Києвом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Бундесліги Баварія - Шальке наживо дивіться на нашому сайті.

Після 18 турів мюнхенці йдуть другими в турнірній таблиці, набравши 36 очок, що на 4 менше ніж у РБ Лейпцига. Шальке має 33 залікові бали та знаходиться на 5 позиції.

У минулому турі Баварія знищила Герту (0:4), а Шальке впевнено переміг Боруссію М (2:0).