Баварія - Шальке: онлайн-трансляція матчу 19 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Баварія у 19 турі чемпіонату Німеччини приймає Шальке.
Матч відбудеться сьогодні, 25 січня, на альянц Арені в Мюнхені.
Початок о 19:30 за Києвом.
Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.
Також онлайн матч Бундесліги Баварія - Шальке наживо дивіться на нашому сайті.
Після 18 турів мюнхенці йдуть другими в турнірній таблиці, набравши 36 очок, що на 4 менше ніж у РБ Лейпцига. Шальке має 33 залікові бали та знаходиться на 5 позиції.
У минулому турі Баварія знищила Герту (0:4), а Шальке впевнено переміг Боруссію М (2:0).