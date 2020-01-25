Вест Гем - Вест Бромвіч: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Кубку Англії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем Юнайтед нашого Андрыя Ярмоленка в матчі 1/16 фіналу Кубку Англії приймає Вест Бромвіч Альбіон.
Матч відбудеться сьогодня, 25 січня, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.
Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Також онлайн матч Вест Гем - Вест Бромвіч наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
За реглментом, у разі нічиєї відбудеться перегравання на полі Вест Бромвіча. Нагадаємо, в 1/32 фіналу молотобійці перемогли Джиллінгем (0:2), а Вест Бромвіч виграв у чарльтона (0:1).