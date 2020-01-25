Валенсія - Барселона: онлайн-трансляція матчу 21 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 21 туру чемпіонату Іспанії Барселона на виїзді зіграє з Валенсією.

Матч відбудеться у суботу, 25 січня, на стадіоні Месталья у Валенсії.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч 21 туру Ла-Ліги Валенсія - Барселона наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Барселона та Реал очолюють турнірну таблицю чемпіонату. В обох команд по 43 очки після 20 зіграних матчів. Валенсія - сьома, з 31 очком у активі.

У 20 турі синьо-гранатові мінімально перемогли Гранаду (1:0), а летючі миші зазнали розгромної поразки від Мальорки (4:1).